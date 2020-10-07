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Крыша военного санатория загорелась в Ялте
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Крыша военного санатория загорелась в Ялте

Виктория Родимкина

Происшествия

В Сети появилось видеозапись пожара в военном санатории в Ялте. Ролик опубликовало Федеральное агентство новостей в среду, 7 октября.

Возгорание в военном санатории краснознаменного Черноморского флота «Ялта» произошло утром в среду. Огонь распространяется по крыше одного из корпусов. Предварительно, уже началось частичное обрушение кровли.

На данный момент спасатели тушат пожар.

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