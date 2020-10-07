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Крыша дома в Магнитогорске загорелась на площади в 400 квадратных метров
Фото: twitter.com/emercom_press

Крыша дома в Магнитогорске загорелась на площади в 400 квадратных метров

Юлия Курганова

Происшествия

В городе Магнитогорске Челябинской области загорелась крыша дома на Пионерской улице. Возгорание произошло после полуночи в среду, 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что огонь охватил почти 400 квадратных метров кровли.

По предварительной информации, никто не пострадал. Из дома спасатели МЧС эвакуировали около 40 человек.

В настоящее время причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что человек погиб при пожаре на западе Москвы. Огонь охватил площадь в пять квадратных метров.

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Магнитогорскжилой домпожар
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