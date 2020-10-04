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Открытое горение ликвидировали на мусорном предприятии в Петербурге
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Открытое горение ликвидировали на мусорном предприятии в Петербурге

Виктория Родимкина

Происшествия

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площадке мусорного предприятия в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 4 октября.

Сообщение о пожаре по адресу Волхонское шоссе, дом 116, лит. Х, поступило в МЧС в 22:31 3 октября. Отмечалось, что на территории завода МПБО-2 горел мусор на площади 2500 квадратных метров.

Пожар был локализован в 23:47.

— По состоянию на 07:00 ликвидировано открытое горение, происходит очаговое тление на площади 300 квадратных метров, — говорится в сообщении.

К ликвидации огня привлекли 16 единиц техники и 64 сотрудника МЧС, сообщает РИА Новости.

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