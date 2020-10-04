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Названа возможная причина пожара в Ногинске, при котором погибли три человека
Фото: mosobl.sledcom.ru

Названа возможная причина пожара в Ногинске, при котором погибли три человека

Виктория Родимкина

Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту гибели трех человек, один из которых ребенок, при пожаре в подмосковном Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области в воскресенье, 4 октября.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в частном доме на улице Кутузова. Площадь возгорания составила 64 метра. В огне погибли две женщины и ребенок.

В ведомстве отметили, что спастись от огня удалось двум взрослым и двум детям.

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. Специалисты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы.

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