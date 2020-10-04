Пять человек погибли при пожаре в Свердловской области

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Двое взрослых и трое детей погибли при пожаре в квартире жилого дома в городе Тавде Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по региону в воскресенье, 4 октября.

Отмечается, что пожар произошел поздно вечером 3 октября в квартире на втором этаже дома на улице Энгельса.

— В результате пожара погибли двое взрослых граждан и трое малолетних детей — 2015, 2016 и 2019 годов рождения, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Следователи планируют установить причину случившегося, принять комплекс мер, чтобы такие случае не повторялись.

РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона сообщает, что в семье были еще двое детей 8 и 9 лет. Им удалось спастись из огня. По предварительной информации, один из ребят играл со спичками, когда вся семья уже спала. Рассматриваются все версии пожара, добавили в ведомстве.

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