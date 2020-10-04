Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Ногинске

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в подмосковном городе Ногинске. Об этом сообщил в воскресенье, 4 октября, представитель экстренных служб региона.

Он уточнил, что пожар случился в доме на улице Кутузова.

— Погибло три человека, один из них ребенок, — сказал собеседник РИА Новости.

Отмечается, что площадь пожара составила 64 квадратных метра.

Ранее сообщалось, что пожарные потушили возгорание в высотке на Котельнической набережной. Инцидент произошел вечером в субботу, 3 октября.

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