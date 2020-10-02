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Сотрудники МЧС эвакуируют жильцов из горящего дома на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Сотрудники МЧС эвакуируют жильцов из горящего дома на западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Студенческая улица, 23 Карта всех событий

На западе столицы произошел пожар в одной из квартир в жилом доме. В настоящее время сотрудники МЧС эвакуируют жильцов подъезда, где возник огонь. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

По имеющимся данным, инцидент произошел в одном из домов по улице Студенческой, 23.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. О пострадавших не сообщается.

Устанавливается причина возгорания.

Ранее сообщалось, что строящееся здание загорелось на юго-востоке столицы. Сведений о пострадавших не поступало.

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