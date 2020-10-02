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Человек пострадал при пожаре в подмосковной Истре
Фото: twitter.com/emercom_press

Человек пострадал при пожаре в подмосковной Истре

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Истра, деревня Лешково, 118 Карта всех событий

В результате пожара в бытовке в городском округе Истра пострадал один человек.

Как рассказали в подмосковном главке Министерства чрезвычайных ситуаций, загорелась бытовка по адресу: городской округ Истра, деревня Лешково, дом 118. Прибывшие по вызову пожарно-спасательные подразделения потушили огонь.

Всего к тушению пожара привлекали 11 человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.

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