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Человек погиб при пожаре на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Человек погиб при пожаре на западе Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, посёлок Внуково, 1-я Рейсовая улица, 5 Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в столичном районе Внуково, рассказали в московском главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет ведомство, огонь вспыхнул в квартире дома 5 по 1-й Рейсовой улице. Площадь возгорания составляла десять квадратных метров.

Прибывшие по вызову пожарные подразделения спасли из горевшего дома пятерых человек, включая одного ребенка. Один из жильцов погиб, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

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