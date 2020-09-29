МЧС: Погибших и пострадавших в пожаре в новосибирском ТЦ нет

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Во время пожара в гостинице и торговом центре Новосибирска никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС во вторник, 29 сентября.

Ранее стало известно о крупном пожаре в мебельном торговом центре Новосибирска. Огонь пробрался в ТЦ из здания гостиницы, которая пристроена рядом.

— По данным разведки, погибших, пострадавших нет, — цитирует РИА Новости начальника регионального ГУ МЧС Виктора Орлова.

По его словам, пожарные смогли локализовать огонь.

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