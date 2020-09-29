Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
МЧС: Погибших и пострадавших в пожаре в новосибирском ТЦ нет
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

МЧС: Погибших и пострадавших в пожаре в новосибирском ТЦ нет

Вероника Кузьминова

Происшествия

Во время пожара в гостинице и торговом центре Новосибирска никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС во вторник, 29 сентября.

Ранее стало известно о крупном пожаре в мебельном торговом центре Новосибирска. Огонь пробрался в ТЦ из здания гостиницы, которая пристроена рядом.

— По данным разведки, погибших, пострадавших нет, — цитирует РИА Новости начальника регионального ГУ МЧС Виктора Орлова.

По его словам, пожарные смогли локализовать огонь.

Читайте также: Шесть человек спасли из горящей квартиры на юго-востоке столицы

МЧСпожар в ТЦНовосибирск
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что на самом деле случилось в Карабахе

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как остановить войну в Закавказье

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

С неравенством в школе нужно бороться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Красота есть в каждом

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Кавказ-2020»: проломим любую оборону

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Куда плывет философский пароход

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мама во всем виновата

Все мнения
О проекте