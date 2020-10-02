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Строящееся здание загорелось на юго-востоке столицы
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Строящееся здание загорелось на юго-востоке столицы

Юлия Захарова

Камран Гасанов

Происшествия
Россия, Москва, Красноказарменная улица, 12с12 Карта всех событий

Пожар произошел в строящемся здании на юго-востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу в пятницу, 2 октября.

Инцидент произошел в доме № 12, корпус 12, на Красноказарменной улице.

— Возгорание на первом этаже строящегося здания, площадь пожара — 50 квадратных метров. В 14:55 пожар был ликвидирован, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, сведений о пострадавших не поступало.

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