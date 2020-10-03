Пожарные потушили возгорание в высотке на Котельнической набережной
Россия, Москва, Котельническая набережная, 1/15кБКарта всех событий
Возгорание в высотном здании на Котельнической набережной в Москве потушили. Об этом сообщили в главном управлении МЧС РФ по столице.
Инцидент произошел вечером в субботу, 3 октября, в здании по адресу Котельническая набережная, дом № 1/15.
— Произошло возгорание шкафа на площади один квадратный метр, оно ликвидировано, — пояснили в ведомства.
Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал, эвакуация не проводилась, передает ТАСС.
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