Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Частный вертолет совершил жесткую посадку в Якутии
Фото: «Вечерняя Москва»

Частный вертолет совершил жесткую посадку в Якутии

Юлия Курганова

Происшествия

Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии. Инцидент случился в 55 километрах от города Среднекалымска.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились шесть человек.

По предварительным данным, погибших нет. На помощь пострадавшим вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии».

В настоящее время подробности аварии выясняются, передает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что самолет столкнулся со стаей птиц при посадке в аэропорту Нижневартовска. Сургутская транспортная прокуратура проведет проверку после случившегося.

Читайте также: Прокуратура проведет проверку после жесткой посадки мотодельтаплана под Самарой

вертолетжесткая посадкаЯкутия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Все мнения
О проекте