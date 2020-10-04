Частный вертолет совершил жесткую посадку в Якутии

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Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии. Инцидент случился в 55 километрах от города Среднекалымска.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились шесть человек.

По предварительным данным, погибших нет. На помощь пострадавшим вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии».

В настоящее время подробности аварии выясняются, передает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что самолет столкнулся со стаей птиц при посадке в аэропорту Нижневартовска. Сургутская транспортная прокуратура проведет проверку после случившегося.

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