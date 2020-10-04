Частный вертолет совершил жесткую посадку в Якутии
Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии. Инцидент случился в 55 километрах от города Среднекалымска.
Уточняется, что на борту воздушного судна находились шесть человек.
По предварительным данным, погибших нет. На помощь пострадавшим вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии».
В настоящее время подробности аварии выясняются, передает Пятый канал.
Ранее сообщалось, что самолет столкнулся со стаей птиц при посадке в аэропорту Нижневартовска. Сургутская транспортная прокуратура проведет проверку после случившегося.
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