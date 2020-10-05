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Человек погиб при пожаре на западе Москвы
Фото: Пресс-служба ГКУ Пожарно спасательного центра Москвы

Человек погиб при пожаре на западе Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, улица Гарибальди, 10к6 Карта всех событий

В результате пожара в жилом доме в Ломоносовском районе Москвы погиб один человек, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло в одной из квартир дома по адресу улица Гарибальди, дом 10, корпус 6. Огонь охватил площадь в пять квадратных метров.

Прибывшие по вызову пожарно-спасательные подразделения потушили огонь, однако одного человека не удалось спасти, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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