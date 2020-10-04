Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на востоке столицы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, 15-я Парковая улица, 40к4 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире дома на востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по городу в воскресенье, 4 октября.

Инцидент произошел в доме № 40, корпусе 4 по 15-й Парковой улице.

— Прибывшее пожарно-спасательное подразделение обнаружило в 14-этажном жилом доме два очага возгорания. На седьмом этаже площадь пожара составила шесть квадратных метров, — отметили в ведомстве.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

Источником возгорания стали личные вещи на балконе, позднее пожар перекинулся внутрь квартиры. Также огонь зафиксировали на втором этаже, площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

Пожар был ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.

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