Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на востоке столицы
Пожар произошел в квартире дома на востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по городу в воскресенье, 4 октября.
Инцидент произошел в доме № 40, корпусе 4 по 15-й Парковой улице.
— Прибывшее пожарно-спасательное подразделение обнаружило в 14-этажном жилом доме два очага возгорания. На седьмом этаже площадь пожара составила шесть квадратных метров, — отметили в ведомстве.
Источником возгорания стали личные вещи на балконе, позднее пожар перекинулся внутрь квартиры. Также огонь зафиксировали на втором этаже, площадь возгорания составила четыре квадратных метра.
Пожар был ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.
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