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Последствия пожара в пензенском ресторане «Засека» ликвидировали
Фото: 58.mchs.gov.ru / Официальный сайт МЧС России по Пензенской области

Последствия пожара в пензенском ресторане «Засека» ликвидировали

Виктория Родимкина

Происшествия

Последствия крупного пожара в ресторане «Засека» в Пензе ликвидировали. Об этом сообщили на сайте МЧС России по Пензенской области в среду, 7 октября.

Возгорание в ресторане на улице Совхоз-Техникум началось во вторник около 19:40 по московскому времени. По данным ведомства, огонь распространился на площади около 800 квадратных метров, из помещения эвакуировали 47 человек. Во время пожара никто не пострадал.

В 21:00 пожар локализовали, в 22:13 открытое горение было ликвидировано, добавили в ведомстве.

Ресторан «Засека» представлял собой деревянный терем. В нем имелись каменный зал, летняя терраса и танцплощадка.

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