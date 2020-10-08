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Одного человека спасли из горящей квартиры на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба ГКУ Пожарно-спасательного центра Москвы

Одного человека спасли из горящей квартиры на юго-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Новочеркасский бульвар, 29 Карта всех событий

Одного человека спасли при пожаре в квартире на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили на сайте МЧС России по Москве.

Инцидент произошел на Новочеркасском бульваре, дом 29. Возгорание возникло в квартире на шестом этаже. При ликвидации пожара был спасен один человек.

Возгорание ликвидировано. Сведений о пострадавших нет.

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