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Поставки товаров между Россией и Китаем снизились в 2020 году
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Поставки товаров между Россией и Китаем снизились в 2020 году

Ростислав Зубков

Внешняя политика

С начала 2020 года товарооборот между Россией и Китаем снизился на два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие данные главного таможенного управления КНР передает РИА Новости.

По информации таможенников, за последние девять месяцев товарооборот между странами ухудшил свои значения и составил 78,84 миллиарда долларов, в то время как в 2019 году показатели поднялись на 3,4 процента до рекордных 110,75 миллиарда долларов.

Уточняется, что поставки китайской продукции в РФ с января по сентябрь 2020 года смогли вырасти на 0,1 процента в годовом соотношении — 35,9 миллиарда долларов. Вместе с тем размещение российских товаров в Китае сократилось на 3,8 процента до 42,95 миллиарда долларов. При этом за сентябрь товарооборот между Москвой и Пекином достиг 10,21 миллиарда долларов, приводит агентство заявление китайского ведомства.

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