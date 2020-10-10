«Система отработана»: жители Китая объяснили отсутствие второй волны COVID-19

Фото: twitter.com/XHNews

Китай смог успешно противостоять коронавирусу за счет высокой дисциплины и эффективного карантина, считают российские специалисты. «Вечерняя Москва» связалась с жителями КНР и узнала, как сейчас обстоят дела с COVID-19 и насколько ответственно китайцы соблюдают меры безопасности.

Андрей Миронов в общей сложности живет в Китае 19 лет, в Шанхае — с 2004 года. По его словам, на сегодняшний день ситуация с COVID-19 в стране относительно спокойная. Правда, въехать или покинуть республику иностранцам проблематично, заметил собеседник «ВМ».

— Всех, кто приехал из-за границы, сажают на двухнедельный карантин. В Шанхае особых ограничений нет. Но я заметил некоторые нюансы, напоминающие еще о карантине. Так, при входе в банки измеряют температуру, просят предоставить личные данные, номер телефона и ID. При входе в метро сотрудники подземки требуют надеть защитные средства. До недавнего времени для прохода в офис, в котором я работаю, нужно было делать запись о состоянии здоровья, всем входящим измеряли температуру. С 9 октября проверки сошли на нет, — рассказал мужчина.

Фото: Из личного архива Андрея Миронова

У каждого местного жителя на смартфон загружена специальная программа. Она фиксирует так называемый код здоровья. Программа отслеживает перемещения владельца телефона. Если человек не посещал участки с высокими показателями заражения, ему присваивается зеленый код, в противном случае — красный.

В каждой провинции Китая власти также могут вводить дополнительные меры.

— В каждом городе свои правила, — уточнил Андрей. — Еще два-три месяца назад, например, для посещения городов провинции Шаньдун нужно было отсидеть четырнадцатидневный карантин. В то же время в населенных пунктах провинции Гуандун подобное не требовалось.

Фото: Из личного архива Андрея Миронова

Вместе с тем житель Шанхая замечает, как люди отказываются от средств защиты. По его словам, горожане «еще пару месяцев назад активно начали снимать маски».

— Если в апреле, мае и июне маски на улице носили почти сто процентов населения, то в июле в них ходило порядка 20 процентов. Сейчас, думаю, процентов 10–15, — сказал собеседник «ВМ».

Горожане уже не соблюдают социальную дистанцию в общественных местах, добавил он.

Фото: Из личного архива Андрея Миронова

Граждане, которым все-таки удается попасть в Китай из другой страны, «отсиживают карантин» либо в специальных учреждениях за свой счет, либо в домашних условиях.

— Что из себя представляет карантин по-китайски? Нельзя выходить из дома, два раза в день нужно присылать доктору СМС-сообщение с данными о температуре тела. Мусор нужно оставлять за дверью квартиры. Возможности выйти за продуктами в магазин тоже нет. Поэтому приходится все заказывать на дом и просить, чтобы раз в день приносили с первого этажа на твой, — констатировал мужчина.

Фото: Из личного архива Андрея Миронова

Строго, по словам Андрея, следят в Китае за нарушителями карантина.

— Например, приятель моей знакомой имел неосторожность совершить такой поступок, — рассказал он.

После этого на нарушителя надели браслет, а перед дверью в квартиру повесили камеру.

На юге Китая ситуация с вирусом еще благополучнее, рассказал проживающий в пригороде Гуанчжоу Александр:

— Ситуация с COVID-19 у нас стабильно хорошая. Никакой второй волны не наблюдается. По некоторым сообщениям, в Китае уже около 50 дней не фиксируют случаев локального заражения. Все случаи завозные — иностранцы или сами китайцы заносят вирус из-за рубежа.

По улицам, как заметил Александр, почти все ходят без масок. Носят их в общественном транспорте и местах скопления людей. По словам мужчины, власти вторую волну не объявляли, но просили не расслабляться и соблюдать элементарные меры безопасности.

Фото: Из личного архива Андрея Миронова

— О закрытии городов или запрете перемещения между населенными пунктами даже и речи не идет, — уточнил собеседник «ВМ».

Александр также подтвердил, что въехать или выехать из страны действительно нелегко.

— В целом же жизнь давно вернулась в нормальный ритм. В Гонконге время от времени объявляют какие-то вспышки, но так же быстро весь ажиотаж сходит на нет. У китайцев вся система отработана, хватает ресурсов на все. При том что вспышка COVID-19 началась здесь и Китай больше всех пострадал. Сейчас, да и в дальнейшем, что подтверждают эксперты, эта страна будет самым безопасным местом на планете, — резюмировал местный житель.

Фото: Из личного архива Андрея Миронова

Александр объясняет это оперативными мерами реагирования.

— Например, в июне в Пекине начался резкий рост распространения болезни, но очаг заражения был быстро подавлен. Справились за две недели. Даже весь город не закрывали, только один сектор в одном из районов столицы, — вспомнил он.

Именно такая слаженная работа всех систем внушает надежду, что Китай избежит второй волны коронавируса, заключил собеседник «ВМ».

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