США обвинили Россию, Китай и Иран в саботаже создания вакцины от COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, Китай и Иран в том, что они пытаются помешать Америке получить вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в интервью телекомпании Hearst.

Эванина усомнился в том, что Россия сможет вывести свою вакцину от коронавируса на мировой рынок. Он считает, что Москва, Пекин и Тегеран якобы пытаются похитить любую вакцину, которую могут создать в США. Глава контрразведки не уточнил, на чем основываются его догадки.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов ответил на соответствующие обвинения Штатов. По его словам, подобные заявления делают США слабыми. Данный подход является абсолютно неконструктивным.

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