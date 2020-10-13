Москвичам предложили прогуляться по Северному речному вокзалу с аудиогидом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Мобильный гид для прогулок по Северному речному вокзалу запустили в Москве. Об этом сообщили в Департаменте транспорта города во вторник, 13 октября.

Там уточнили, что очные экскурсии по обновленному вокзалу пользуются большой популярностью. Свободных мест нет до декабря. Чтобы решить этот вопрос, был разработан мобильный аудиогид.

— Проще некуда. Приходите в любое время (вокзал открыт с 8 до 20 часов), переходите по ссылке, наводите смартфон на QR-код и вместе с директором Музея Транспорта Москвы Оксаной Бондаренко отправляетесь на экскурсию по главным достопримечательностям Северного речного вокзала, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Слушать рассказы об истории и особенностях здания Северного речного вокзала можно даже из дома.

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