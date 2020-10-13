Медведев: США пытаются ограничить деятельность России в Арктике

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Некоторые государства, в том числе США, пытаются настойчиво ограничивать деятельность России в Арктике. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, руководитель комиссии Совбеза по Арктике Дмитрий Медведев.

По его словам, Россия заинтересована в мирном сотрудничестве по Арктике. Но некоторые страны высказывают другое отношение по этому региону. Это создает «прямые угрозы нашей национальной безопасности».

— Известно, что отдельные государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая и Соединенные Штаты Америки, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике. Методы здесь применяются самые разные: от наращивания военной активности рядом с нашими границами до санкционного давления, — цитирует Медведева РИА Новости.

Он уточнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу сохранить Арктику как регион мира. Эти цели «вполне исполнимы».

— Россия должна максимально серьезно подойти к своей предстоящей работе в Арктическом совете. Поэтому я прошу правительство в ближайшее время создать соответствующий организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете, — заявил Медведев.

Комитет должен появиться в ноябре. Также зампред Совбеза анонсировал дорожную карту по основным направлениям деятельности совета. Ее разрабатывают МИД России, Минвостокразвития и заинтересованные органы власти. Проект должен появиться не позднее февраля.

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