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Мария Шарапова вошла в список 100 самых богатых женщин США по версии Forbes
Фото: instagram.com/mariasharapova

Мария Шарапова вошла в список 100 самых богатых женщин США по версии Forbes

Кирилл Николаев

Общество

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова вошла в список 100 самых богатых женщин США по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Шарапова находится на 87-м месте. Она проживает в США с 1995 года. Состояние Шараповой оценивается в 200 миллионов долларов. В список также попала другая знаменитая спортсменка — теннисистка Серена Уильямс. Она расположилась на 83-й позиции с состоянием 225 миллионов долларов.

На первом месте рейтинга второй год подряд находится соосновательница компании ABC Supply Диана Хендрикс. Ее состояние оценивается в восемь миллиардов долларов. Следом расположились генеральный директор и основатель Epic Systems Джуди Фолклер (5,5 миллиарда долларов) и предприниматель Мег Уитмен (5 миллиарда долларов).

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