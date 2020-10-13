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Компания Apple презентовала новый iPhone 12
Фото: facebook.com/apple

Компания Apple презентовала новый iPhone 12

Кирилл Николаев

Технологии

Компания Apple презентовала новый iPhone 12 в городе Купертино, штат Калифорния. В линейку также вошли два других смартфона — iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.

Главной особенностью новой модели является поддержка беспроводных сетей 5G. Смартфон получил OLED-дисплей. Также у новой модели имеется сверхпрочная защита стекла Ceramic Shield. Из-за плоских краев дизайн гаджета напоминает iPhone 4 и iPhone 5.

В компании Apple рассказали, что у iPhone 12 будет двойная камера, а iPhone 12 Pro Max получит третью камеру для телефотосъемки. В телефоне появится новая функция Smart HDR 3. С ее помощью можно будет снимать против источников света.

Также пользователям станет доступен новый режим Apple ProRAW, который предоставит больше возможностей для профессиональной обработки фотографий. Модели iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в пяти цветах — черном, белом, красном, зеленом и синем, сообщает РИА Новости.

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