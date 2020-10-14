Любовь Успенская сообщила о смерти бывшего мужа

Фото: youtube.com/Super

Певица Любовь Успенская сообщила о смерти своего экс-супруга Юрия Успенского. Личной трагедией она поделилась с подписчиками на своей странице в соцсети Instagram.

— Только что узнала о смерти моего бывшего мужа… Вечная память. Скорбим, — написала она в социальной сети.

Артистка отметила, что именно Юрий подарил ей фамилию и прошел с ней «весь путь эмиграции». Успенская также признала талант в покойном муже.

В комментариях под публикацией поклонники певицы, а также ее коллеги, в том числе Валерия, Лолита Милявская и другие звезды, присоединились к соболезнованиям.

Читайте также: «Любе больно»: знакомые Успенской рассказали о ее реакции на выходки дочери