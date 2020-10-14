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Мосгорсуд оставил в СИЗО троих бывших полицейских по делу Голунова
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мосгорсуд оставил в СИЗО троих бывших полицейских по делу Голунова

Кирилл Николаев

Происшествия

Мосгорсуд признал законным продление ареста троим бывшим полицейским, которые обвиняются в фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в пресс-службе суда.

По данному делу проходят Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Денис Коновалов. В настоящее время в СИЗО содержатся четверо из них. Коновалов находится под домашним арестом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Дело Ивана Голунова

Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Правоохранительные органы утверждали, что его схватили с мефедроном, однако вскоре уголовное преследование было прекращено «в связи с недоказанностью участия» в преступлении. Впоследствии Голунов скажет, что запрещенные вещества ему подкинули. Далее ряд сотрудников правопорядка лишились должностей ввиду разразившегося скандала. Как отмечал президент России Владимир Путин, против пяти полицейских возбудили уголовное дело.

В настоящее время расследуется дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

14 января Голунова признали потерпевшим по данному делу.

29 января экс-сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец были доставлены в следственный отдел на допрос.

Позднее СК сделал заявление о том, что стражи порядка незаконно приобрели запрещенные вещества и сами же подбросили их Голунову.

Читайте также: СК завершил расследование в отношении экс-полицейских по делу Голунова

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