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Сергей Собянин назначил Олега Захарова главой управы Войковского района
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин назначил Олега Захарова главой управы Войковского района

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Олега Захарова главой управы Войковского района. Соответствующий документ опубликован на сайте главы города.

Контракт с Захаровым заключен на срок полномочий мэра столицы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности.

Ранее Сергей Собянин назначил нового замглавы столичного департамента труда и соцзащиты населения. На данную должность вступила Людмила Митрюк.

Читайте также: Сергей Собянин продлил полномочия замглавы департамента СМИ и рекламы

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