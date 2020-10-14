Сергей Собянин назначил Олега Захарова главой управы Войковского района
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Олега Захарова главой управы Войковского района. Соответствующий документ опубликован на сайте главы города.
Контракт с Захаровым заключен на срок полномочий мэра столицы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности.
Ранее Сергей Собянин назначил нового замглавы столичного департамента труда и соцзащиты населения. На данную должность вступила Людмила Митрюк.
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