Новый фильм о Человеке-пауке соединит в себе всех актеров, которые его играли
По словам инсайдеров из вселенной комиксов Marvel, в новом фильме о Человеке-пауке воссоединятся все три актера, которые его сыграли.
Итак, компания Sony планирует скрестить нынешнего «паучка» — Тома Холланда, самого первого «паука» — Тоби Магуайра и среднего из «паучков» — Эндрю Гарфилда.
По сообщению издательства FandomWire, в фильме также появится Джейми Фокс, который сыграет злодея по имени Электро.
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