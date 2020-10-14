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Новый фильм о Человеке-пауке соединит в себе всех актеров, которые его играли
Кадры из фильмов «Человек-паук 3: Враг в отражении» / 2007 / «Человек-паук: Вдали от дома» / 2019

Новый фильм о Человеке-пауке соединит в себе всех актеров, которые его играли

Захар Чайченко

Кино

По словам инсайдеров из вселенной комиксов Marvel, в новом фильме о Человеке-пауке воссоединятся все три актера, которые его сыграли.

Итак, компания Sony планирует скрестить нынешнего «паучка» — Тома Холланда, самого первого «паука» — Тоби Магуайра и среднего из «паучков» — Эндрю Гарфилда.

По сообщению издательства FandomWire, в фильме также появится Джейми Фокс, который сыграет злодея по имени Электро.

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Человек-пауксупергеройMarvel
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