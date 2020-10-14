СК возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка на станции Мытищи

Фото: https://moscow.sledcom.ru/ Официальный сайт СК РФ по городу Москве

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Российской Федерации возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка на станции Мытищи. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе СК РФ.

По предварительным данным, инцидент произошел в среду, 14 октября. Мальчик 2007 года рождения, выходя из электропоезда сообщением Александров — Москва, оказался зажат автоматическими дверьми.Подвижной состав начал движение. В результате пострадавшего протащило по платформе. Ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Мальчика госпитализировали. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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