СК возбудил уголовные дела после передачи детей на воспитание посторонним

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Следственный комитет Российской Федерации по Московской области возбудил два уголовных дела по фактам совершения сделок в отношении детей. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 13 октября двое граждан из ближнего зарубежья в помещении кафе в городе Одинцово безвозмездно передали на воспитание собственного двухмесячного ребенка. Они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Следователи изъяли расписку об отказе от ребенка, а также медицинские документы о состоянии здоровья младенца.

Аналогичное преступление было совершено в Химках 25 апреля 2020 года. Жительница одного из соседних государств передала новорожденного ребенка на территории Долгопрудненской больницы. В сентябре она покинула территорию России. О преступлении стало известно 14 октября после того, как новоиспеченная мать пыталась выехать вместе с младенцем на родину по подложным документам. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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