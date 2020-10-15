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СК возбудил уголовные дела после передачи детей на воспитание посторонним
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

СК возбудил уголовные дела после передачи детей на воспитание посторонним

Кирилл Николаев

Происшествия

Следственный комитет Российской Федерации по Московской области возбудил два уголовных дела по фактам совершения сделок в отношении детей. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 13 октября двое граждан из ближнего зарубежья в помещении кафе в городе Одинцово безвозмездно передали на воспитание собственного двухмесячного ребенка. Они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Следователи изъяли расписку об отказе от ребенка, а также медицинские документы о состоянии здоровья младенца.

Аналогичное преступление было совершено в Химках 25 апреля 2020 года. Жительница одного из соседних государств передала новорожденного ребенка на территории Долгопрудненской больницы. В сентябре она покинула территорию России. О преступлении стало известно 14 октября после того, как новоиспеченная мать пыталась выехать вместе с младенцем на родину по подложным документам. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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