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Мужчину признали виновным в убийстве знакомого на юго-западе Москвы
Фото: https://pixabay.com

Мужчину признали виновным в убийстве знакомого на юго-западе Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия

Мужчину признали виновным в убийстве знакомого в ресторане на юго-западе столицы. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По подозрению в совершении преступления был задержан Азизбек Исламов. Отмечается, что 11 декабря 2018 года он вместе со своим знакомым был в одном из ресторанов на Ленинском проспекте. Они совершили не менее семи выстрелов в мужчину 1981 года рождения. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Второй соучастник находится в федеральном розыске. Исламов признал свою вину. В результате суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

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