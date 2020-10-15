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Уголовное дело возбудили после пропажи ребенка в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Уголовное дело возбудили после пропажи ребенка в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Филёвский бульвар Карта всех событий

Следственный комитет (СК) Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело по факту исчезновения 12-летней девочки. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили на сайте СК РФ по Москве.

По данным следствия, 14 октября Шабона Фаррух 2008 года рождения вышла из дома, расположенного на Филевском бульваре. Ее местонахождение пока не известно.

В настоящее время создан оперативный штаб по поиску ребенка. К работе привлечены криминалисты СК РФ и волонтеры.

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