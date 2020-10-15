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СК организовал проверку по факту травмирования ребенка при выпадении из окна квартиры
Фото: mos.ru / Максим Денисов

СК организовал проверку по факту травмирования ребенка при выпадении из окна квартиры

Захар Чайченко

Происшествия

В четверг, 15 октября, в правоохранительные органы города Лобни поступила информация о том, что 11-месячный ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже.

По данному факту был осуществлен выезд на место происшествия следователя по городу Химки Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. По информации в сообщении была организована доследственная проверка.

Кроме того, по предварительным данным, ребенок был в квартире со своей бабушкой. В момент, когда женщина отвлеклась, ребенок заполз на подоконник и выпал из окна, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В данный момент на месте происшествия работают следователи. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мальчик с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу.

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