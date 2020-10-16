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«Тинькофф» отказался от сделки с «Яндексом»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Тинькофф» отказался от сделки с «Яндексом»

Ростислав Зубков

Общество

Группа «Тинькофф» отказалась от сделки с «Яндексом» и будет развиваться самостоятельно. Об этом компания сообщила в пятницу, 16 октября.

— После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером «Тинькофф», стороны договорились не продолжать потенциальную сделку, — приводит РИА Новости заявление группы.

Переговоры по продаже были немедленно прекращены. «Тинькофф» также заявил, что ни с кем больше не обсуждает вопрос продажи.

Ранее группа вместе с «Яндексом» сообщила, что им удалось принципиально договориться о покупке «Тинькофф» интернет-холдингом. Сумма сделки должна была составить 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны заявили, что не уверены в достижении финальных договоренностей. В частности, группе предстояло пройти комплексную проверку, а «Яндексу» — получить согласие акционеров на покупку.

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