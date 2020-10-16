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Названы пять подарков, которые могут сломать жизнь
Фото: pixabay.com

Названы пять подарков, которые могут сломать жизнь

Кирилл Николаев

Общество

Эксперты рассказали, какие подарки категорически нельзя дарить людям. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, если подарить человеку часы, то непременно с ним поссоришься или расстанешься. Дело в том, что стрелки часов похожи на острые ножи, которые могут обрезать дружбу. В Китае такой подарок воспринимается еще негативнее. В этой стране считается, что часы будут отсчитывать время, которое человеку осталось прожить.

В России очень любят дарить платки, но это нежелательный подарок. Платок приведет к несчастью и горьким слезам. Издавна платки ассоциировались с плохими новостями.

Кроме того, ни в коем случае нельзя дарить пустой кошелек, потому что у его обладателя будут финансовые трудности. Существует поверье, что в этом случае человека обрекают на нищету. Если вы дарите кошелек, то необходимо вложить в него несколько купюр.

К нежелательным подаркам также относятся ножи. Подобный презент может поссорить людей или внести раздор в отношения влюбленных. Также не стоит дарить зеркало. Издавна этот предмет используется в магии и колдовстве. Считается, что зеркало вытягивает энергию из человека и опустошает его.

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