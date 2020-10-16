Названы пять подарков, которые могут сломать жизнь

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Эксперты рассказали, какие подарки категорически нельзя дарить людям. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, если подарить человеку часы, то непременно с ним поссоришься или расстанешься. Дело в том, что стрелки часов похожи на острые ножи, которые могут обрезать дружбу. В Китае такой подарок воспринимается еще негативнее. В этой стране считается, что часы будут отсчитывать время, которое человеку осталось прожить.

В России очень любят дарить платки, но это нежелательный подарок. Платок приведет к несчастью и горьким слезам. Издавна платки ассоциировались с плохими новостями.

Кроме того, ни в коем случае нельзя дарить пустой кошелек, потому что у его обладателя будут финансовые трудности. Существует поверье, что в этом случае человека обрекают на нищету. Если вы дарите кошелек, то необходимо вложить в него несколько купюр.

К нежелательным подаркам также относятся ножи. Подобный презент может поссорить людей или внести раздор в отношения влюбленных. Также не стоит дарить зеркало. Издавна этот предмет используется в магии и колдовстве. Считается, что зеркало вытягивает энергию из человека и опустошает его.

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