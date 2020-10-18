Писатель и литературный критик Алексей Михеев скончался на 68-м году жизни

Фото: facebook.com/aleksej.miheev3

Российский писатель и литературный критик Алексей Михеев ушел из жизни в возрасте 67 лет. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщила его супруга Наталья Кириченко.

Вдова уточнила, что писатель скончался вечером в пятницу, 16 октября.

— Многие из вас знают, что четырнадцать лет он боролся с последствиями обширного инфаркта. Не раз жизнь висела на ниточке, но Леша мужественно выкарабкивался. А вчера вот ниточка оборвалась, — сообщила она в Facebook.

Кириченко добавила, что церемония прощания с Михеевым пройдет во вторник, 20 октября, в Николо-Архангельском крематории в 12:00.

Алексей Михеев родился в 1953 году в Москве, в 1974 году окончил экономический факультет МГУ, после чего стал аспирантом Института языкознания АН СССР. Был преподавателем в РГГУ, работал в Министерстве культуры, был ведущим литературной программы «Лит-парад». Являлся членом жюри премии «Большая книга».