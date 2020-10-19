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Наталья Водянова показала, как провела выходные с мужем и сыном
Фото: instagram.com/natasupernova

Наталья Водянова показала, как провела выходные с мужем и сыном

Юлия Ямпольская

Звезды

Российская модель Наталья Водянова провела уик-энд с мужем Антуаном Арно и четырехлетним сыном Романом. Они вместе отправились в парк к озеру, где запустили кораблик на радиоуправлении. Модель поделилась воспоминаниями на своей странице в социальной сети Instagram.

Водянова начала уик-энд с книжного магазина, где купила малышу книгу про Смурфиков.

— Какой ваш любимый Смурф? — спросила у подписчиков Водянова.

Затем вместе с мужем модель отправилась к озеру посмотреть на птиц.

— Ты увидел рыбу? Утки, мы едем к вам! — говорила звезда.

Ранее Наталья Водянова поделилась видео со свадьбы. На нем молодожены позируют возле Дворца бракосочетания. Невеста одета в белое платье и туфли такого же цвета. На женихе — синий костюм с белой рубашкой.

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отдыхНаталья Водяноваутки
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