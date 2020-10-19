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Развод Пелагеи и Телегина перенесли из-за коронавируса
Фото: instagram.com/pelageya_insta

Развод Пелагеи и Телегина перенесли из-за коронавируса

Юлия Ямпольская

Звезды

Московский суд отложил бракоразводный процесс между певицей Пелагеей и хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным. Стало известно, что оба супруга заболели коронавирусом.

Адвокат спортсмена Ирина Петрова отметила, что исполнительница с мужем могли заболеть на прошлом заседании.

— Мы заявляли ходатайство о переносе в связи с выявлением коронавирусной инфекции, — уточнила юрист.

Перенесенное заседание запланировали на 13 ноября, передает Пятый канал.

Напомним, что Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. В браке у пары родилась дочь Таисия. В декабре 2019 года певица сообщила, что собирается развестись. Официальную причину расставания супруги не назвали. Позднее хоккеист выложил пост, где написал, что в их разводе нет вины третьих лиц.

Читайте также: Адвокат Пелагеи сообщил об отсутствии движения дела по разводу с Телегиным

ЦСКАразводПелагея
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