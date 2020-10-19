Минфин предложил ввести налоговый вычет для занимающихся физкультурой
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки, которые касаются налогового вычета по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги. С подобным предложением обратилось Министерство финансов России.
В настоящее время социальные налоговые вычеты предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств, оплачивает обучение, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни. Теперь подобные меры предлагаются ввести для тех, кто занимается физкультурой и спортом.
«Оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов. Они не должны превышать 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.
Проект будет внесен в Госдуму после доработки, сообщает Интерфакс.
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