Автомобиль каршеринга после ДТП с иномаркой насмерть сбил женщину в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, 11-я Парковая улица Карта всех событий

В столице женщина-пешеход погибла в результате столкновения автомобиля каршеринга с иномаркой. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в Twitter-аккаунте во вторник, 20 октября.

ДТП произошло на пересечении Измайловского бульвара и 11-й Парковой улицы около полудня. Столкнулись автомобиль «Форд Транзит» и автомобиль краткосрочной аренды «Ниссан».

Уточняется, что автомобиль каршеринга от удара отбросило на тротуар.

— В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, которая во время проведения реанимационных мероприятий скончалась, — говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб.

Сегодня, около 12.00 на пересечении Измайловского бульвара и 11-й Парковой улицы произошло столкновение двух транспортных средств - автомобиля Форд Транзит и автомобиля краткосрочной аренды Ниссан, который от столкновения отбросило на тротуар. — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) October 20, 2020

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