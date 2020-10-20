Автомобиль каршеринга после ДТП с иномаркой насмерть сбил женщину в Москве
В столице женщина-пешеход погибла в результате столкновения автомобиля каршеринга с иномаркой. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в Twitter-аккаунте во вторник, 20 октября.
ДТП произошло на пересечении Измайловского бульвара и 11-й Парковой улицы около полудня. Столкнулись автомобиль «Форд Транзит» и автомобиль краткосрочной аренды «Ниссан».
Уточняется, что автомобиль каршеринга от удара отбросило на тротуар.
— В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, которая во время проведения реанимационных мероприятий скончалась, — говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб.
Сегодня, около 12.00 на пересечении Измайловского бульвара и 11-й Парковой улицы произошло столкновение двух транспортных средств - автомобиля Форд Транзит и автомобиля краткосрочной аренды Ниссан, который от столкновения отбросило на тротуар.— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) October 20, 2020
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