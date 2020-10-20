Дело в отношении экс-главы Коми Гайзера о превышении полномочий направили в суд

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Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера о превышении полномочий. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства во вторник, 20 октября.

Отмечается, что дело было направлено в Сыктывкарский городской суд Республики Коми для рассмотрения по существу.

Напомним, уголовное дело в отношении Гайзера возбудили в сентябре 2015 года. Он подозревался в мошенничестве и создании преступной группировки. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. Полномочия Гайзера как главы республики были прекращены указом президента России Владимира Путина.

Гайзер занимал пост главы Республики Коми с 15 января 2010 года по 30 сентября 2015 года.

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