Столичные полицейские задержали трех мужчин, подозреваемых в хулиганстве

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Московскими полицейскими были задержаны трое мужчин, подозреваемых в хулиганстве, сообщила заместитель начальника пресс-службы государственного управления МВД России по городу Москве Екатерина Гузь.

— В полицию поступила информация о том, что на улице Гиляровского произошла драка с огнестрельным ранением. Полицейские установили, что неизвестные напали на двух 30-летних граждан, жителя и гостя столицы. В ходе драки мужчинам причинены телесные повреждения, нарядом скорой медицинской помощи они были госпитализированы в медицинское учреждение. Согласно справке, потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью, — сообщила Екатерина Гузь.

В процессе розыска полицейскими в Измайловском проезде и на Щелковском шоссе были задержаны трое подозреваемых из ближнего зарубежья в возрасте 24, 28 и 30 лет. В сообщении уточнили, что один из подозреваемых мужчин был ранее судим. Подозреваемые передвигались на автомобиле. В их транспортном средстве оперативники обнаружили предметы, похожие на нож и травматический пистолет, на который у них не было официального разрешения. Все находки были изъяты и направлены на экспертизу, передает агентство городских новостей «Москва».

— Установлено, что конфликт возник между потерпевшими и одним из задержанных. Позже к потасовке присоединились товарищи последнего, которых он позвал на помощь, — добавила Гузь.

Против подозреваемых возбуждены уголовные дела по факту хулиганства. Все фигуранты арестованы.

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