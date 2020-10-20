Футболист Широков заявил, что избитый им арбитр спровоцировал его

Фото: facebook.com / Роман Широков

Бывший футболист сборной России Роман Широков, в отношении которого возбудили дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, заявил, что судья Никита Данченков спровоцировал его на насилие. Об этом сообщил адвокат Александр Островский во вторник, 20 октября.

Отмечается, что Широков сделал такое заявление во время очной ставки между ним и Данченковым. По словам футболиста, «грубые и надменные ответы» в его адрес и спровоцировали его действия.

— Широков также заявил, что не помнит, высказывал ли он какую-либо нецензурную лексику в адрес моего подзащитного, — пояснил Островский в комментарии РИА Новости.

Кроме того, в протоколе очной ставки говорится о том, что у Широкова не было намерения нарушать общественный порядок, но в какой-то момент он разозлился.

Напомним, что в августе во время футбольного матча в рамках любительского турнира в одном из эпизодов Роман Широков был недоволен решением главного арбитра Никиты Данченкова и напал на него. Он нанес пострадавшему несколько ударов, один из которых пришелся на голову арбитра. По информации Российского футбольного союза (РФС), матч был остановлен. Данченкова с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. Пострадавший написал заявление в полицию.

Позже Широков извинился в Instagram за избиение арбитра. Он также принес извинения организаторам турнира, своим товарищам и зрителям.

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