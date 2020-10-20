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«Это вы вообще?»: поклонники не узнали Хакамаду без очков
Фото: instagram.com/irina_hakamada

«Это вы вообще?»: поклонники не узнали Хакамаду без очков

Юлия Ямпольская

Звезды

Политик и бизнес-коуч Ирина Хакамада предстала перед поклонниками без очков. Ролик она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео журналистка запечатлена в белой кофте с капюшоном, сверху которой надета кепка. Вероятно, Хакамада находится на яхте, потому что за ее спиной можно разглядеть море.

— Але! Я родилась не в очках, — написала политик.

Подписчиков смутил такой вид Хакамады. Они отметили, что без очков женщина не похожа на себя.

«Ирина без очков вас не узнать)»; «Вы без очков — совсем другой человек»; «Без очков совсем другая. Даже не узнать»; «Ой, без очков и никогда не признала бы», — прокомментировали фолловеры.

Ранее «360» писали, что представители Фонда общественного мнения сообщили, что, согласно данным проведенного опроса, жители России считают Ксению Собчак одной из самых влиятельных женщин России наряду с Ириной Хакамадой и Валентиной Матвиенко.

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внешностьпоклонникироссийская журналистка
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