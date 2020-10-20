Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мотоциклисты стали на 15 процентов реже попадать в ДТП в Москве
Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Мотоциклисты стали на 15 процентов реже попадать в ДТП в Москве

Вероника Кузьминова

Город

Число автомобильных аварий с мотоциклистами уменьшилось в столице на 15 процентов в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы во вторник, 20 октября.

Жертв таких ДТП стало меньше на 36 процентов. В этом году в авариях с мотоциклистами погибли 28 человек, а в прошлом году — 44.

— Ежегодно количество ДТП увеличивается именно осенью. Мотоциклисты продолжают выезжать на дороги после закрытия мотосезона, и это становится все опаснее при осеннем похолодании, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Число пострадавших в авариях с мотоциклистами также уменьшилось — на 15 процентов. Если в прошлом году ранения и травмы получили 693 человека, то в этом году — 592.

Читайте также: Названы три трассы Москвы с самой высокой смертностью

мотоциклаварииДТП
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Все мнения
О проекте