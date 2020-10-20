Мотоциклисты стали на 15 процентов реже попадать в ДТП в Москве

Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Число автомобильных аварий с мотоциклистами уменьшилось в столице на 15 процентов в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы во вторник, 20 октября.

Жертв таких ДТП стало меньше на 36 процентов. В этом году в авариях с мотоциклистами погибли 28 человек, а в прошлом году — 44.

— Ежегодно количество ДТП увеличивается именно осенью. Мотоциклисты продолжают выезжать на дороги после закрытия мотосезона, и это становится все опаснее при осеннем похолодании, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Число пострадавших в авариях с мотоциклистами также уменьшилось — на 15 процентов. Если в прошлом году ранения и травмы получили 693 человека, то в этом году — 592.

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