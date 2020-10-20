Мотоциклисты стали на 15 процентов реже попадать в ДТП в Москве
Число автомобильных аварий с мотоциклистами уменьшилось в столице на 15 процентов в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы во вторник, 20 октября.
Жертв таких ДТП стало меньше на 36 процентов. В этом году в авариях с мотоциклистами погибли 28 человек, а в прошлом году — 44.
— Ежегодно количество ДТП увеличивается именно осенью. Мотоциклисты продолжают выезжать на дороги после закрытия мотосезона, и это становится все опаснее при осеннем похолодании, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.
Число пострадавших в авариях с мотоциклистами также уменьшилось — на 15 процентов. Если в прошлом году ранения и травмы получили 693 человека, то в этом году — 592.
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