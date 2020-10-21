«Да ты умничка»: мужчина снял на видео спасение хаски на МКАД

Фото: twitter.com/WildWildMoscow

В социальных сетях набирает популярность видео, снятое молодым мужчиной на МКАД. По его словам, он ехал во внутреннем ряду и увидел хаски, которая шла прямо по дороге.

Мужчина позвал собаку, та с радостью откликнулась на зов и разместилась в салоне. Водитель посетовал, что после собаки ему придется мыть салон авто, но обрадовался, что пес остался жив.

На МКАДе мужик подобрал бродячего пса. Большой молодец! pic.twitter.com/gBVcvw7jxM — Дикая Москва (@WildWildMoscow) October 21, 2020

— Догадался на МКАД выбежать! — эмоционально заявил мужчина.

Судя по дате, водитель спас собаку 15 октября, однако видео стало распространяться в Сети только сейчас. Ролик опубликован в Twitter «Дикая Москва».

В комментариях к видео мужчину похвалили, но отметили, что водитель рисковал своей жизнью и машиной, поскольку на МКАД бывает плотное движение автомобилей на высокой скорости.

«Пацан, да ты умничка! И пес умничка. Лет 15 назад я такую бедолагу не смогла уломать ко мне в машину зайти. Создала пробку»; «Рискованное спасение», — написали пользователи.

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