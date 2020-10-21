Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Мужчина с автоматом и гранатой захватил банк в грузинском Зугдиди
Главное
«Да ты умничка»: мужчина снял на видео спасение хаски на МКАД
Фото: twitter.com/WildWildMoscow

«Да ты умничка»: мужчина снял на видео спасение хаски на МКАД

Виктория Федотова

Животные

В социальных сетях набирает популярность видео, снятое молодым мужчиной на МКАД. По его словам, он ехал во внутреннем ряду и увидел хаски, которая шла прямо по дороге.

Мужчина позвал собаку, та с радостью откликнулась на зов и разместилась в салоне. Водитель посетовал, что после собаки ему придется мыть салон авто, но обрадовался, что пес остался жив.

— Догадался на МКАД выбежать! — эмоционально заявил мужчина.

Судя по дате, водитель спас собаку 15 октября, однако видео стало распространяться в Сети только сейчас. Ролик опубликован в Twitter «Дикая Москва».

В комментариях к видео мужчину похвалили, но отметили, что водитель рисковал своей жизнью и машиной, поскольку на МКАД бывает плотное движение автомобилей на высокой скорости.

«Пацан, да ты умничка! И пес умничка. Лет 15 назад я такую бедолагу не смогла уломать ко мне в машину зайти. Создала пробку»; «Рискованное спасение», — написали пользователи.

Читайте также: Депутат Госдумы считает, что процедура регистрации животных должна быть бесплатной

собакаспасение животноговидео
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Все мнения
О проекте