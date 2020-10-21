В РЖД рассказали об итогах опроса о концепте плацкарта с длинными полками

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Большинство посетителей концепта плацкарта с более длинными полками по сравнению со стандартными положительно оценили вагон. Об этом сообщили в Российских железных дорогах (РЖД) в среду, 21 октября.

Отмечается, что новый плацкартный вагон был представлен на площади у Павелецкого вокзала Москвы в период со 2 по 16 октября.

— За это время концепт осмотрели порядка шести тысяч человек, из них свое мнение о нем оставили 3,5 тысячи посетителей, — пояснили в РЖД.

Уточняется, что положительную оценку проекту дали 82 процента опрошенных посетителей. Так, предложенный разработчиками дизайн одобрили 85 процентов респондентов, комфорт — 73 процента, а надежность — 78 процентов, сообщается на сайте РЖД.

Известно, что новый вагон был выполнен в новом габарите «Т». Длина спальных мест увеличилась в купейном отсеке на 15 сантиметров, а боковые места — на 12 сантиметров. При этом в ряде «купе» полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, в который можно положить багаж и обувь или повесить верхнюю одежду. Кроме того, в новых вагонах есть розетки, USB и индивидуальные светильники.

Ранее сообщалось, что первые подобные вагоны начнут перевозить пассажиров во второй половине следующего года.

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