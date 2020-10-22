«Невероятная»: Ани Лорак показала образы с фотосессии для обложки журнала

Певица Ани Лорак / Фото: Из личного архива Ани Лорак

Певица Ани Лорак показала поклонникам фрагменты со своей фотосессии для обложки журнала. Роликом она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Исполнительница предстала перед фанатами в разных образах. Она позировала в черном платье с открытой спиной, накинув сверху объемную шубу. Переодевшись, Лорак показалась поклонникам в бежевом брючном костюме и туфлях на шпильке. Также певица появилась в светлом наряде на запах и белом коктейльном платье.

— Красивая съемка для обложки журнала, — подписала пост исполнительница.

Поклонники восхитились образами Ани Лорак и осыпали ее комплиментами.

«Вы прекрасны», «Вы очень красивая. Обожаю ваш стиль», «Невероятная», «Вааау! Какие замечательные образы, ждем с нетерпением», «Сногсшибательно», — отметили фолловеры.

Ранее пользователи Сети раскритиковали новый образ певицы Ани Лорак. Им очень не понравились резкие перемены в имидже артистки.

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