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Ставшая прототипом диснеевской Белоснежки актриса скончалась на 102-м году жизни
Кадр из мультфильма «Белоснежка и семь гномов»

Ставшая прототипом диснеевской Белоснежки актриса скончалась на 102-м году жизни

Захар Чайченко

Кино

В возрасте 101 года из жизни ушла американская актриса Мардж Чэмпион, с которой рисовали нескольких героинь мультфильмов студии Walt Disney, передает издание THR.

Печальную новость сообщил инструктор по хореографии Пьер Дюлэйн. С его слов, обладательницы премии «Эмми» за постановку танцев в телефильме 1975 года «Queen of the stardust ballroom» не стало в эту среду. Причина смерти до сих пор неизвестна.

Мардж Чэмпион родилась 2 сентября 1919 года в Лос-Анджелесе в семье хореографа. Актриса начала заниматься танцами еще в далеком детстве, а уже в 12 лет стала инструктором в школе танцев ее отца. Позднее она выступала на Бродвее и начала сниматься в кино.

Танцовщица известна тем, что именно с нее рисовали главную героиню оскароносного мультфильма Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов» 1937 года, а также Голубую Фею из «Пиноккио».

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