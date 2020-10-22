Ставшая прототипом диснеевской Белоснежки актриса скончалась на 102-м году жизни
В возрасте 101 года из жизни ушла американская актриса Мардж Чэмпион, с которой рисовали нескольких героинь мультфильмов студии Walt Disney, передает издание THR.
Печальную новость сообщил инструктор по хореографии Пьер Дюлэйн. С его слов, обладательницы премии «Эмми» за постановку танцев в телефильме 1975 года «Queen of the stardust ballroom» не стало в эту среду. Причина смерти до сих пор неизвестна.
Мардж Чэмпион родилась 2 сентября 1919 года в Лос-Анджелесе в семье хореографа. Актриса начала заниматься танцами еще в далеком детстве, а уже в 12 лет стала инструктором в школе танцев ее отца. Позднее она выступала на Бродвее и начала сниматься в кино.
Танцовщица известна тем, что именно с нее рисовали главную героиню оскароносного мультфильма Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов» 1937 года, а также Голубую Фею из «Пиноккио».