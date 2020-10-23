«Моя личность ей интересна»: Летучая рассказала о своем отношении к Собчак

Елена Летучая рассказала, что учит людей, как отличать качественный товар от некачественного / Фото: www.instagram.com / elenapegas / Официальный аккаунт Елены Летучей в Instagram

Елена Летучая представила четвертый сезон своего YouTube-проекта «Летучий надзор». В интервью порталу «Телепрограмма» она рассказала о своем отношении к Ксении Собчак, а также сообщила секреты гармоничных отношений с мужем.

Ксения Собчак часто «подкалывает» Елену в социальных сетях, однако Летучая призналась, что не смотрит интервью светской львицы.

— Они мне не интересны ни по формату, ни по содержанию. Поэтому я не смогу сказать свое отношение к подколам, потому что не знаю о них, — рассказала Елена.

Телеведущей льстят усмешки Ксении, так как, с ее слов, это свидетельствует об интересу к ее личности со стороны звезды. Также Летучая сообщила, что они лично знакомы с Собчик и даже дружат, поэтому конфликта между ними нет.

После Елена рассказала о своих отношениях с мужем.

— Муж – главный, но не потому что у нас патриархат, просто в моей семье всегда было так заведено. Мужчина – сильный, он защищает, принимает решения, приносит в дом деньги. Мужчина говорит последнее слово, — призналась звезда телеэкрана.

Кроме того, Летучая подчеркнула, что у них с Юрием абсолютно партнерские отношения и любые решения, касающиеся семьи, супруги принимаются совместно. Телеведущая пояснила, что она в их семейном кругу – хранительница домашнего очага: Елена готовит, ухаживает за садом и выполняет свои женские обязанности.

— Я всегда говорила, что семейное счастье для меня – важнее всего в мире, — призналась Летучая.

В заключение, Елена Летучая заявила, что у них с мужем невероятно гармоничные отношения – супруги помогают друг другу во всем и не посягают на личное пространство.

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